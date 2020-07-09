تحالف الفتح يدعو الحكومة لوضع حد لـ”اساءة” متظاهرين لرموز دينية

2020/07/09 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف الفتح اليوم الخميس الحكومة العراقية بوضع حد لما اسماه “اساءة” متظاهرين لرموز دينية.وذكر البيان انه “اطلعنا في اليومين الماضيين على رفع عدد من الصور من قبل متظاهرين تحمل اساءة صريحة للرموز الاسلامية، وإننا اذ نرفض هذه الاساءة الصريحة والتجاوز على مقام المرجعيات الدينية، نطالب الحكومة في الوقت ذاته بمنع انتشار مثل هكذا […]

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