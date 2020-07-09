نائب: عدم تطبيق قانون العمالة العراقي ادى لضياع حقوق العمال وتسريحهم

2020/07/09 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أسعد عبدالسادة العبادي، الخميس، أن عدم تطبيق قانون العمالة العراقي ادى إلى ضياع حقوق العمال وتسريحهم.وقال العبادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “شاركنا في اجتماع مشترك مع عدد من ممثلي الشركات العاملة في حقل غرب القرنة النفطي بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في […]

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