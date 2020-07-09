سمعة الكاظمي على “المحك”: أهم 3 قرارات وتوجيهات “غير مكتملة”.. بين وعود و”تراجع”

2020/07/09 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تدريجيًا، تتراكم المؤشرات والدلائل على بدء فقدان الشارع العراقي الثقة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وصف بأنه “الفرصة الأخيرة” بسبب ما قدمه من وعود وعهود وتصريحات وخطوات “ضخمة إعلاميًا”، إلا أن لا نصيب لها على ارض الواقع، فضلا عن استعجاله باخذ قرارات ووعود “لا قدرة له على تنفيذها”.صولة المنافذ! […]

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