علامات استفهام حول حريق اندلع في الكرادة قرب مصرف.. الضرر أصاب “قسمًا محددًا”!

2020/07/09 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للاصباغ مجاور لمصرف في منطقة الكرادة وبمشاركة 10 فرق اطفاء، فيما كشف مصدر عن ان الضرر الاكبر أصاب تحديدًا قسم القروض الخاصة بمشروع بسماية في فرع الاندلس لمصرف الرافدين.وقالت المديرية في بيانها إنه “تمكنت 10 فرق اطفاء من السيطرة واخماد […]

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