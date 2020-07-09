“إسرائيل” تسجل 1.2 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

2020/07/09 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 1.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنظر الحكومة في خيار فرض إغلاق تام على أكبر بؤر الوباء.وحسب البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، رصدت في البلاد خلال آخر 24 ساعة 1231 إصابة جديدة وحالتا وفاة، جراء الفيروس التاجي […]

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