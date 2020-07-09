وزارة الخارجية تنفي وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات العسكرية

2020/07/09 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الخارجية العراقية وجود تنسيق مشترك بين بغداد وأنقرة بشأن العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح، إن الانتهاكات التركية ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، وستؤثر سلبا على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة والأمن الإقليمي بشكل عام، مضيفا أن القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل، فضلا عن إمكانية استخدام اتفاقيات التبادل التجاري التي تزيد قيمتها عن ستة عشر مليار دولار سنويا لصالح تركيا كورقة ضغط ضد الحكومة التركية.

وأشار الصحاف إلى أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لتجاوز الاعتداءات المتكررة، داعيا الأسرة الولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.

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