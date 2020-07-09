لجنة نيابية: عدم تطبيق قانون العمالة العراقي ادى لضياع حقوق العمال وتسريحهم

2020/07/09 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أسعد عبدالسادة العبادي، الخميس، أن عدم تطبيق قانون العمالة العراقي ادى إلى ضياع حقوق العمال وتسريحهم.وقال العبادي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” ، إنه “شاركنا في اجتماع مشترك مع عدد من ممثلي الشركات العاملة في حقل غرب القرنة النفطي بحضور عدد من […]

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