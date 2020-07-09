عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتخطى 12 مليونا في العالم

2020/07/09 | 13:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدحول العالم عتبة 12 مليون إصابة، فيماأعلنت إيران تسجيل عدد قياسي جديد من الوفيات جراء الفيروس في ظل طفرة للوباء في البلد منذ عدة أسابيع.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري خلال مؤتمر صحفي متلفز إنه “للأسف، خسرنا 221 من مواطنينا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين […]

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