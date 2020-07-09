شاهد: الكاظمي يخاطب أرملة هشام الهاشمي من خلف الباب.. هذا ما وعدها به

2020/07/09 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرملة الخبير الامني الراحل هشام الهاشمي، بأن “دمه لن يضيع”، فيما تكفل برعاية ابنائها بعد اغتيال الهاشمي، وذلك خلال قيامه بالتحدث إليها من خلف الباب عقب زيارته إلى منزل الهاشمي مساء امس الاربعاء.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” الكاظمي وهو يتحدث من خلف باب، مع ارملة […]

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