بالأرقام.. مناطق الكرخ التي انتشرت فيها إصابات كورونا والحرية على رأس القائمة

2020/07/09 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ، في بغداد، اليوم الخميس (9 تموز 2020) عن احصائية بالمناطق التي سجلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا، فيما جاءت منطقة الحرية على رأس القائمة.

وقال مدير الدائرة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "هذه هي المناطق التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جانب الكرخ منذ بداية تفشي الوباء في العراق".

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مدرب منتخب الناشئين، ولاعب المنتخب الوطني السابق، عماد محمد، الخميس (09 تموز 2020)، رسالة لجماهيره بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم): "اخوتي واحبتي ال

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى ، الخميس، 09 تموز، 2020، بتسجيل 86 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ديالى سجلت خلال الساعات الـ 24الماضية 86

بغداد اليوم- متابعة

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الخميس (09 تموز 2020)، عن تسجيل 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الجامعة الأمريكية، إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر

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