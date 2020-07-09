الدفاع تعلن هبوط أول طائرة لاختبار مدرج قاعدة القيارة بعد إعادة تأهيله

2020/07/09 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، هبوط أول طائرة عسكرية لاختبار مدرج قاعدة القيارة بعد إعادة تأه...





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