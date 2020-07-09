صالح يبحث مع وزير الزراعة دعم المنتوج المحلي وتشجيع الفلاحين

2020/07/09 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (09 تموز 2020)، في قصر السلام ببغداد، وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، وبحث معه دعم المنتوج الوطني.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس صالح أكد أهمية دعم المنتوج المحلي وحمايته، وتشجيع المزارعين والفلاحين من خلال تقديم المستلزمات الممكنة للارتقاء بمستوى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

وأضاف رئيس الجمهورية أن "الزراعة أساس التنمية الشاملة إذا استطعنا توظيفها وتوظيف القوى العاملة بالطريقة الصحيحة التي تفضي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية واستثمار الفائض في المجالات الأخرى".





وأوضح البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى العقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل جائحة كورونا فيروس، والحلول والمعالجات الواجب اتخاذها بهذا الصدد لتحقيق التطور والتنمية المستدامة".

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