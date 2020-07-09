المغرب يعيد فتح حدوده لرعاياه والمقيمين من دون السياح الأسبوع المقبل

2020/07/09 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب الأربعاء أنّه سيفتح حدوده أمام مواطنيه والأجانب المقيمين في المملكة ابتداء من الأسبوع المقبل، بينما لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود في وجه عموم المسافرين والمغلقة منذ آذار/مارس بسبب جائحة كوفيد-19.وقالت الحكومة في بيان “يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 تموز/يوليو عند […]

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