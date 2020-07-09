2020/07/09 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اجراء اول رحلة اختبار لمدرج قاعدة القيارة بعد تأهيله، وذلك من خلال هبوط طائرة C130.وقال المتحدث باسم الوزارة في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “بعد تأهيل مدرج قاعدة القيارة بوقت قياسي بطول اكثر من 3000 متر إنارة وصيانة وفق المعايير الدولية هبطت طائرة C130 ليلاً في اول رحلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: قائد القوة الجوية وضباط كبار يحلقون بأول رحلة اختبار بطائرة قتالية والهبوط في مدرج القيارة بعد اتمام اعمال الصيانة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: قائد القوة الجوية وضباط كبار يحلقون بأول رحلة اختبار بطائرة قتالية والهبوط في مدرج القيارة بعد اتمام اعمال الصيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).