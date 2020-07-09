2020/07/09 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب الخميس، ان حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%.
وقالت النائب الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية، في بيان إن “المناصب الحكومية في بغداد لم تحسم لحد الان”، مؤكدة ان “حصة الكرد فيها 20%”.
وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة تضم ممثلي جميع الكتل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت النائب الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية، في بيان إن “المناصب الحكومية في بغداد لم تحسم لحد الان”، مؤكدة ان “حصة الكرد فيها 20%”.
وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة تضم ممثلي جميع الكتل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي: حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).