نائب كردي: حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%

2020/07/09 | 14:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب الخميس، ان حصة الكرد في جميع المناصب الحكومية الشاغرة 20%.وقالت النائب الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية، في بيان إن “المناصب الحكومية في بغداد لم تحسم لحد الان”، مؤكدة ان “حصة الكرد فيها 20%”.وأضافت، أنه “تم تشكيل لجنة تضم ممثلي جميع الكتل […]

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