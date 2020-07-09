اختراع فايروس كورونا بشرياً وليس طبيعياً - فلاح أمين الرهيمي

2020/07/09 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن الظواهر الخارجية موجودة بيننا إلا أننا لا نعرفها ولا يمكن معرفتها إلا حسب مدارك الإنسان ومعرفته الخاصة.



كثير منا يشاهد البرتقالة تسقط من الشجرة أو الكرة حينما تضرب تصبح بالفضاء ثم تسقط على الأرض وكذلك الحجر حينما نرميه للأعلى يسقط على الأرض، لم نشغل بالنا أو نفكر بأسباب سقوطها على الأرض إلا أن العالم نيوتن اكتشف هذه الظاهرة من خلال جاذبية الأرض فاكتشف قانون الجاذبية، وكذلك أينشتاين حينما اكتشف ......





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