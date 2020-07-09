النزاهة تتابع قضية الصكوك المفقودة من تربية كربلاء وتضبط أحدها

2020/07/09 | 14:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الخميس، عن ضبط صكٍّ مفقودٍ من مديرية تربية كربلاء مُوقَّعٍ من قبل مُتَّهمةٍ تعمل في حسابات المديريَّة.

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