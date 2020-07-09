رئاسة البرلمان توصي بإيقاف قرار مجلس الوزراء المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال

2020/07/09 | 14:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، مجلس الوزراء بإيقاف قراره المتمثل بتجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف.

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