2020/07/09 | 14:09 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: 120 مصابا بكورونا يرقدون في مستشفى الديوانية التعليمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 14:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: 120 مصابا بكورونا يرقدون في مستشفى الديوانية التعليمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: 120 مصابا بكورونا يرقدون في مستشفى الديوانية التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).