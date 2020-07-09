2020/07/09 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ بابل يطالب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعادة توزيع الطاقة الكهربائية وإنصاف المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بابل يطالب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعادة توزيع الطاقة الكهربائية وإنصاف المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بابل يطالب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بإعادة توزيع الطاقة الكهربائية وإنصاف المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).