دفن 111 متوفياً بـ”كورونا” في النجف

2020/07/09 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن دفن 111 متوفيا جديدا بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في النجف.وقال إعلام الحشد في بيان إنه “اللواء الثاني وفرق الطبابة للحشد الشعبي دفنا 111 متوفيا جديدا بالفايروس”، لافتا الى ان “المتوفين توزعوا على المحافظات التالية، من العاصمة بغداد (٤٨) متوفيا ، و(٢٦) متوفيا من محافظة ذي قار […]

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