صالح يؤكد لوزير الزراعة أهمية دعم المنتوج المحلي وتشجيع المزارعين

2020/07/09 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة دعم المنتوج المحلي وحمايته وتشجيع المزارعين والفلاحين.وذكر بيان لمكتب الرئيس صالح، ان "الاخير استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي لحبث أهمية دعم المنتوج المحلي وحمايته، وتشجيع المزارعين والفلاحين من خلال تقديم المستلزمات الممكنة للارتقاء بمستوى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".وقال صالح بحسب البيان، أن "الزراعة أساس التنمية الشاملة إذا استطعنا توظيفها وتوظيف القوى العاملة بالطريقة الصحيحة التي تفضي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية واستثمار الفائض في المجالات الأخرى".واشار البيان الى ان "صالح تطرق إلى العقبات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل جائحة كورونا فيروس، والحلول والمعالجات الواجب اتخاذها بهذا الصدد لتحقيق التطور والتنمية المستدامة".

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