البصرة.. إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

2020/07/09 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت مديرية صحة البصرة، الخميس، اتخاذ اجراءات صحية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير صحة البصرة عباس التميمي بحسب الوكالة الرسمية، إنه "تم توجيه مراكز الرعاية الصحية الأولية بفحص ومتابعة المرضى الذين تظهر عليهم الإعراض لعلاجهم وليس حجرهم، من اجل تخفيف الزخم على المستشفيات". فيما أوضح نائب محافظ البصرة ضرغام الاجودي، أن "معرض البصرة الدولي سيُخصص لاستقبال أكثر من 2000 مصاب بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "المعرض سيتم تجهيزه بالتعاون مع مدير النقل ومدير الموانئ".وأكد على "اهمية اتخاذ إجراءات سريعة للحيلولة دون انتشار المرض"، مشدداً على "ضرورة تعاون المواطنين لمواجهة كورونا".

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