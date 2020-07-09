قمي: لا تستطيع أية قوة منع تطور العلاقات بين إيران والعراق

2020/07/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد السفير الإيراني الأسبق لدى بغداد حسن كاظمي قمي، أن أية قوة لا تستطيع منع تطور العلاقات بين بلاده والعراق.

وأوضح أول سفير لإيران لدى العراق بعد عام الفين وثلاثة في تصريح نقلته وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، أوضح ان طهران وبغداد تسيران خطوة بخطوة في مسار تطوير العلاقات السياسية، والتعاون الاقتصادي، مبينا أن علاقات بلاده إستراتيجية تجاه جميع الحكومات العراقية بعد عام الفين وثلاثة، بما في ذلك حكومة الكاظمي، على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في محاولاتها لضمان وجودها في العراق.

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