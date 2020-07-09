الظروف المحلية والإقليمية تمثل فرصة سياسية نادرة للكاظمي لتفكيك المجاميع المسلحة

2020/07/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر محللون ان حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي إضافة الى مجموعة من الظروف المواتية تجسد فرصة سياسية نادرة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لتفكيك وانهاء العصابات المسلحة في العراق وحصر السلاح بيد الدولة.

ورأى المحللون ان التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق ركزت على شخصيات مهنية وتحظى بمقبولية شعبية كبيرة ما يؤهل الكاظمي إقامة صولات وطنية، بعد الاستفادة من المشكلات التي تواجهها طهران كالعقوبات الأمريكية وجائحة فايروس كورونا وذلك للقضاء على المجاميع المتطرفة المدعومة من خارج الحدود.

ودعا المحللون رئاسة وأعضاء البرلمان الى توفير الدعم اللازم للكاظمي في مواجهة المليشيات المنفلتة، مؤكدين ان الحكومة الحالية بحاجة إلى المزيد من دعم العراقيين من مختلف الطوائف ومن المجتمع الدولي في مهامها المقبلة.

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