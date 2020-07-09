المحمداوي يدعو الكاظمي إلى إلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/07/09 | 14:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا.

وقال المحمداوي في تصريح، إن المعالجات التي تتطلبها المرحلة الراهنة تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالأوبئة لإعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بإغلاق العيادات الخاصة وعدم توفير البديل لها كشفت عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الأزمة، داعيا رئيس الوزراء إلى إلغاء هذه اللجنة فوراً لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء.

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