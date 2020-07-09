2020/07/09 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول ان رئيس الوزراء وجه باستمرار عمليات ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: القائد العام وجه باستمرار عمليات ملاحقة بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: القائد العام وجه باستمرار عمليات ملاحقة بقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).