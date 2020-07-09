صالح يؤكد أهمية دعم المنتوج المحلي وتشجيع الفلاحين

2020/07/09 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح،اليوم الخميس، اهمية دعم المنتج المحلي وتشجيع الفلاحين.

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