وكالة “سايكي” تقترب من اكتشاف كويكب قريب من الارض

2020/07/09 | 14:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشرع وكالة الفضاء الأميركية في بناء الروبوت الفضائي “سايكي”، مركبة ستستخدمها لاكتشاف كويكب قريب من كوكبنا يحتوي على كميات مهولة من المعادن، بحسب موقع فوربس. الكوكيب “سايكي 16” هو ضمن نظامنا الشمسي ويقع بين كوكبي المريخ والمشتري وهو غني بالمعادن مثل الحديد والنيكل والذهب.وعلى عكس معظم الكويكبات التي تكون جليدية أو صخرية، يتكون “سايكي […]

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