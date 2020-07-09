الانبار تعيد افتتاح المدينة السياحية في الحبانية لمراسيم الزواج

2020/07/09 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي ، الخميس، عن اعادة افتتاح المدينة السياحية في الحبانية لمراسيم الزواج في خطوة هي الاولى من نوعها منذ فرض اجراءات كورونا .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ الانبار رئيس خلية الازمة علي فرحان الدليمي وافق على اعادة افتتاح المدينة السياحية في الحبانية […]

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