إيران: حصيلة المتعافين من كورونا تخطت 212 ألف حالة

2020/07/09 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت متحدثة وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن بلوغ حصيلة المتعافين من فيروس كورونا 212 الفا و176 حالة اليوم الخميس.وأشارت ” سيما لاري” في احاطة وزارة الصحة اليومية حول مرض كوفيد 19، الى أن حصيلة المصابين سجلت 250 الفا و458 حتى الان في البلاد.وذكرت أن خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تشخيص 2079 […]

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