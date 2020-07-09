مصدر: وفد الدفاع العراقية سيزور أربيل الأسبوع المقبل.. وهذا ما سيناقشه

2020/07/09 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر مطلع، الخميس (09 تموز 2020)، أن وفد وزارة الدفاع العراقية سيصل إلى أربيل مطلع الأسبوع المق...





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