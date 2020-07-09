2020/07/09 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، الخميس، تسجيل أعلى معدل وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما كشفت عدد المصابين الجدد بالفيروس التاجي.

وذكرت سيما لاري في تصريح لها، أنه، "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تشخيص 2079 حالة اصابة جديدة، وتم ترقيد 995 منها في المستشفيات، لتبلغ حصيلة المصابين 250 الفا و458 حتى الان في البلاد".وأشارت إلى أن "الوفيات المسجلة اليوم هي 221 حالة وفاة، وهي تعد أعلى نسبة يومية، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس لـ 12305".

وأوضحت لاري أن "مجموع فحوصات كورونا المجرية في ايران بلغت واحد مليون و897 الفا و803 تحليلا تشخيصيا لغاية اللحظة"، لافتة إلى أن "حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بلغت 212 الفا و176 حالة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الحشج الشعبي، الخميس، 09 تموز، 2020، عن عدد الوفيات بفيروس كورونا التي تم دفنها خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوزيعها بين المحافظات.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء الثاني وطبابة الحشد يدفنان (

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ، في بغداد، اليوم الخميس (9 تموز 2020) عن احصائية بالمناطق التي سجلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا، فيما جاءت منطقة الحرية على رأس القائمة.

وقال مدير الدائرة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، وتابعت

بغداد اليوم- بغداد

وجه مدرب منتخب الناشئين، ولاعب المنتخب الوطني السابق، عماد محمد، الخميس (09 تموز 2020)، رسالة لجماهيره بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم): "اخوتي واحبتي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران تعلن تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا وتكشف عدد المصابين الجدد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران تعلن تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا وتكشف عدد المصابين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).