2020/07/09 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الحشج الشعبي، الخميس، 09 تموز، 2020، عن عدد الوفيات بفيروس كورونا التي تم دفنها خلال الـ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. وفيات كورونا التي تم دفنها خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوزيعها بين المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. وفيات كورونا التي تم دفنها خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوزيعها بين المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).