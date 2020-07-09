نعيم العبودي: جمع اكثر من 100 توقيع لاسقاط قرار الحكومة بشأن شركات الهاتف

2020/07/09 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الاتصالات والاعلام النيابية والنائب عن الصادقون النيابية نعيم العبودي، الخميس، عن جمع اكثر من 100 توقيع نيابي من اجل اسقاط قرار الحكومة بشان تجديد الرخص لشركات الهاتف النقال في العراق، متهما بعض الشخصيات بحصر المعلومات التي تؤدي للسيطرة على الارهابيين.وقال العبودي في تصريح، “لقد جمعنا أكثر من 100 توقيع نيابي للاعتراض […]

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