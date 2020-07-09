2020/07/09 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعادة تأهيله ...مدرج قاعدة القيارة الجوية يستقبل اول طائرة عسكرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعادة تأهيله ...مدرج قاعدة القيارة الجوية يستقبل اول طائرة عسكرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعادة تأهيله ...مدرج قاعدة القيارة الجوية يستقبل اول طائرة عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).