2020/07/09 | 15:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط تلاعب في اعداد شحنة (ماطور ماء) بعد إنجاز معاملتها الكمركية في منفذ أم قصر الشمالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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