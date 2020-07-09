بعد استمرار الانتهاك التركي.. الدفاع النيابية تصف حكومتي بغداد واربيل بـ”الضعيفتين”

2020/07/09 | 15:18 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

وصفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بـ” الضعيفتين” لعدم ...

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