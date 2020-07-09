اصابة 48 نزيلاً بكورونا في سجن كرميان بكردستان

2020/07/09 | 15:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بإصابة 48 نزيلاً بفيروس كورونا في سجن كرميان بكردستان.وقال المصدر، إن “٤٨ نزيلا من اصل ٨٠ اصيبوا بفيروس كورونا داخل سجن كرميان التابع لاقليم كردستان”.واضاف، ان “ادارة السجن باشرت بعزل المصابين وتقديم العلاج لهم”.انتهى2

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