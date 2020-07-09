بالصور .. حقيقة حريق

2020/07/09 | 15:21 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اخماد حريق كبير اندلع في مخزن للاصباغ مجاور لمصرف في منطقة الكرادة وبمشاركة 10 فرق اطفاء، فيما كشف مصدر عن ان الضرر الاكبر أصاب تحديدا قسم القروض الخاصة بمشروع بسماية في فرع الاندلس لمصرف الرافدين.

وقالت المديرية في بيانها إنه تمكنت 10 فرق من اطفاء واخ...

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