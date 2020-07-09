2020/07/09 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفل يداعب الشرطيّ لمواجهة حرارة الطقس... فيديو طريف ومؤثّر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل يداعب الشرطيّ لمواجهة حرارة الطقس... فيديو طريف ومؤثّر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل يداعب الشرطيّ لمواجهة حرارة الطقس... فيديو طريف ومؤثّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).