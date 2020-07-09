2020/07/09 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليون إصابة بأقل من أسبوع.. إصابات كورونا تتجاوز 12 مليوناً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مليون إصابة بأقل من أسبوع.. إصابات كورونا تتجاوز 12 مليوناً) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مليون إصابة بأقل من أسبوع.. إصابات كورونا تتجاوز 12 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).