2020/07/09 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار كشف قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج اليوم ،الخميس، الكميات التي تم تسويقها من محصول الحنطة من قبل مزارعي المحافظة الى مراكز التسويق .وقال العوسج في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” مراكز التسويق في الانبار شهدت استلام اكثر من 250 الف طن من محصول الحنطة منذ بدأ موسم الحصاد لحد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام الرمادي يكشف لـ”العهد نيوز” كميات الحنطة المسوقة في الانبار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام الرمادي يكشف لـ”العهد نيوز” كميات الحنطة المسوقة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).