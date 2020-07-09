مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: افتتاح المدينة السياحية في الحبانية لمراسيم الاعراس فقط

2020/07/09 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار افاد مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي الخميس، بان محافظ الانبار اوعز بإعادة افتتاح المدينة السياحية في الحبانية بشروط للمرة الاولى منذ فرض حظر التجوال الصحي .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” محافظ الانبار رئيس خلية ازمة كورونا علي فرحان الدليمي قرر اعادة افتتاح المدينة السياحية في […]

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