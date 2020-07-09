بعد اغنية “سلامات” و”يا أمي”.. مقطع جديد للمعاون الطبي الشهير وهو يغني لمصاب آخر

2020/07/09 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهر معاون المختبر الشاب محمد كريم، والعامل في مستشفى الموانئ التعليمي بمحافظة البصرة، بمقطع فيديو جديد وهو يغني لمصاب بفيروس كورونا راقد في المستشفى، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو سابقة له غنى من خلالها اغنية “سلامات” لحميد منصور لاحد المصابين، فضلا عن غناء “يا امي يا ام الوفى” لامرأة مسنة، ما اكسبه […]

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