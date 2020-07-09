2020/07/09 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت وزارة النقل، اليوم الخميس، اعادة 21 مصاباً بالتوحد الى العراق من دولة مصر.وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير النقل ناصر الشبلي، استجاب لمناشدة عدد من المرضى العراقيين الذين يعانون من مرض التوحد والظروف المعاشية الصعبة المتواجدين في جمهورية مصر بسبب العلاج موجهاً الخطوط الجوية العراقية بتسهيل اجراءات عودتهم الى ارض الوطن مجاناً وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المعنية باجراءات العودة".وقال الشبلي ان "الواعز الانساني والوطني يحتم علينا مراعاة ودعم ابناءنا المرضى والمتواجدين في الخارج وممن حالة ظروفهم الصعبة بسبب قلة الاموال بعودتهم الى ارض الوطن، مبيناً ،بعد استحصال موافقة خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في مصر بنقل 21 عراقيا مريضاً من القاهرة الى مطار بغداد عبر الناقل الوطني استجابة لمناشداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب ظروفهم المعيشة الصعبة" .واكد ان "الخطوط الجوية العراقية شركة تخدم جميع العراقيين وتقدم كل مابوسعها لخدمة ابناء العراق وتسهيل عملية واجراءات عودتهم الى ديارهم ووطنهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل توجه باعادة 21 مصاباً بالتوحد من مصر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل توجه باعادة 21 مصاباً بالتوحد من مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).