الاشتباه في إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

2020/07/09 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معضلة كبيرة تتمثل بإمكانية غياب أكثر ...





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