بظروف غامضة.. اختفاء مسؤول في كوريا الجنوبية

2020/07/09 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس (09 تموز 2020)، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيئول بعد أن...





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