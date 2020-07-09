2020/07/09 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس (09 تموز 2020)، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيئول بعد أن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بظروف غامضة.. اختفاء مسؤول في كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
قالت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس (09 تموز 2020)، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيئول بعد أن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بظروف غامضة.. اختفاء مسؤول في كوريا الجنوبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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