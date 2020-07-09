حول مقتل هشام الهاشمي

2020/07/09 | 15:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 6 تمّوز/يوليو عام 2020، اغتيل أحد أبرز الخبراء الأمنيّين العراقيّين في حيّ زيونة في شرق بغداد، الذي يجمع بين طبقات اجتماعيّة مختلفة.وعند الساعة 8:19 مساءً، وصل الهاشمي إلى خارج منزله في سيّارته البيضاء من نوع SUV غير المحصّنة.… Readmore

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