وزارة الصحة تعلن تسجيل 2170 حالة اصابة بـ”كورونا” لليوم الخميس

2020/07/09 | 15:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق وقالت الوزارة في بيان انه تم فحص ( 11809) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 649036 ) وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( […]

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